الجيش الإسرائيلي زعم أنه قتل قائد منطقة الطيبة في "حزب الله"

زعم المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، أن "طائرة تابعة لسلاح الجو، بناءً على توجيهات الفرقة 98، استهدفت المدعو محمد حسين رمال، قائد منطقة الطيبة في حزب الله".
كذلك زعم أدرعي، أن "المدعو محمد كان يشرف على مخططات عديدة ضد إسرائيل وجيشها. بالإضافة إلى ذلك، عثرت قوات لواء 7 على منصات إطلاق صواريخ مجهزة للإطلاق نحو البلدات في شمال إسرائيل وقامت بتدميرها".
ولفت الى أنه "في الوقت نفسه، تواصل قوات الفرقتين 36 و91 العمل في جنوب لبنان، حيث عثرت القوات على كميات كبيرة من الأسلحة التابعة لحزب الله، بما في ذلك بنادق قنص، معدات قتالية كثيرة، منصات إطلاق صواريخ مضادة للدبابات، وصواريخ “بركان” جاهزة للاستخدام وموجهة نحو الأراضي الإسرائيلية".
وزعم أن "طائرة تابعة لسلاح الجو، بناءً على توجيهات القوات، استهدفت مجموعة من المقاتلين داخل مبنى عسكري في جنوب لبنان قبل أن يطلقوا صواريخ مضادة للدبابات نحو قواتنا".
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