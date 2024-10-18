افادت القناة 13 الإسرائيلية، بأن "رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو يعقد مشاورات أمنية ظهر اليوم بمشاركة قادة الأجهزة الأمنية وعدد من الوزراء".

كانت هذه تفاصيل خبر القناة 13 الإسرائيلية: نتانياهو يعقد مشاورات أمنية ظهر اليوم بمشاركة قادة الأجهزة الأمنية وعدد من الوزراء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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