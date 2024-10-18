قاليباف: إيران ستكون مستعدة للتفاوض مع فرنسا بشأن إجراءات تنفيذ القرار 1701

أكد رئيس مجلس الشورى الإسلامي في إيران (البرلمان) محمد باقر قاليباف، أن "إيران ستكون مستعدة للتفاوض بشكل ملموس حول إجراءات تنفيذ القرار 1701 مع فرنسا، التي ستعمل كدولة وسيط بين حزب الله وإسرائيل".

كلام قاليباف جاء خلال مقابلة مع صحيفة "لوفيغارو" الفرنسية خلال تواجده في جنيف.

وتأتي زيارة قاليباف بعد زيارة أجراها إلى لبنان حيث التقى مسؤوليين لبنانيين.

ويأتي ذلك مع استمرار العدوان الإسرائيلي الجوي على لبنان ومحاولات الجيش الإسرائيلي التوغل البري في الجنوب التي يتصدى لها حزب الله، في حين يواصل استهداف الجنود والآليات الإسرائيلية في المستوطنات قرب الحدود مع لبنان، ويستمر في عمليات إطلاق الصواريخ التي وصل مداها إلى تل أبيب وحيفا.