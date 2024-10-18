واشنطن بوست عن دبلوماسيين: السنوار لم يكن العائق الوحيد أمام وقف إطلاق النار في غزة

نقلت صحيفة "واشنطن بوست" عن دبلوماسيين، تأكيدهم أن "رئيس المكتب السياسي لحركة حماس يحيى السنوار لم يكن العائق الوحيد أمام وقف إطلاق النار في غزة".
ونقلت الصحيفة عن دبلوماسيين مطلعين على المفاوضات، اشارتهم الى ان رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو أعاق الاتفاق مرارا منذ يونيو الماضي بوضع مطالب جديدة.
واكد دبلوماسيون مطلعون على المفاوضات أن "محادثات وقف إطلاق النار توقفت في الأسابيع الأخيرة، وحماس ظلت داعمة للاتفاق الذي اقترحه بايدن قبل أن يدرج نتنياهو مطالب جديدة".
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