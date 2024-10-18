الجبهة الداخلية الإسرائيلية: صفارات الإنذار تدوي في أدميت ويعرا وإيلون ورأس الناقورة

أفادت الجبهة الداخلية الإسرائيلية، عن "إطلاق صفارات الإنذار في 3 بلدات حدودية هي أدميت وإيلون ويعرا في الجليل الغربي".

كما ذكرت الجبهة الداخلية الإسرائيلية، أنه "دوت صفارات الإنذار في رأس الناقورة تحسبا من تسلل مسيرة من لبنان".

ويأتي ذلك مع استمرار العدوان الإسرائيلي الجوي على لبنان ومحاولات الجيش الإسرائيلي التوغل البري في الجنوب التي يتصدى لها حزب الله، في حين يواصل استهداف الجنود والآليات الإسرائيلية في المستوطنات قرب الحدود مع لبنان، ويستمر في عمليات إطلاق الصواريخ التي وصل مداها إلى تل أبيب وحيفا.