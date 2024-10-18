عراقجي من اسطنبول: هناك فهم مشترك في المنطقة لخطورة الصراع في لبنان وغزة واحتمال توسع الحرب

أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، في تصريح له من اسطنبول، أنه "يوجد فهم مشترك في المنطقة لخطورة الصراع في لبنان وغزة واحتمال توسع الحرب".

وكان قد وصل عراقجي فجر الجمعة إلى إسطنبول قادما من القاهرة، بعد عقد اجتماعات منفصلة مع المسؤولين المصريين والتشاور حول التطورات الإقليمية.

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية اسماعيل بقائي قد قال في تصريح: "يتوجه الوزير عراقجي إلى تركيا يوم الجمعة للمشاركة في اجتماع وزراء خارجية آلية التعاون الإقليمي لجنوب القوقاز المعروفة باسم "3+3" (أذربيجان، أرمينيا، إيران، تركيا، جورجيا، روسيا)".