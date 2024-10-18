وزير الخارجية الاسرائيلي: غوتيريش يقود أجندة معادية لإسرائيل ولليهود وسنواصل اعتباره شخصية غير مرغوب فيها

أشار وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، الى ان "الامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريش يقود أجندة معادية لإسرائيل ولليهود وسنواصل اعتباره شخصية غير مرغوب فيها".
واضاف :": غوتيريش لم يرحب بتصفية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس يحيى السنوار ولم يعتبر حماس منظمة إرهابية بعد ٧ تشرين الاول".
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