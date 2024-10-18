إذاعة الجيش الإسرائيلي: إحباط محاولة هجوم على المشاركين في وقفة احتجاجية لعائلات الأسرى

أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي، عن إحباط محاولة هجوم على المشاركين في وقفة احتجاجية لعائلات الأسرى الإسرائيليين. وأمس، أفادت القناة 12 الإسرائيلية، بأن "أهالي الأسرى يعربون عن قلقهم بشأن مصير ذويهم في غزة". وأضافت "أهالي الأسرى يطالبون بالاستفادة من قتل زعيم حركة حماس يحيى السنوار للتوصل إلى اتفاق فوري لإعادة ذويهم".

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