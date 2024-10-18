إعلام إسرائيلي: نقل 3 جنود مصابين خلال الليل من المواجهات في لبنان إلى مركز زيف الطبي

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، عن "نقل 3 جنود مصابين خلال الليل من المواجهات في لبنان إلى مركز زيف الطبي".

وأمس، اعترف الجيش الإسرائيلي بمقتل ضابطَين و3 جنود وإصابة 8 آخرين خلال معارك مع حزب الله يوم الثلاثاء.

وكانت قد أفادت صحيفة "هآرتس" في هذا الصدد بأن "الجنود القتلى في جنوب لبنان دخلوا مبنى وبعد نصف ساعة اقتحمه 4 مقاتلين وأطلقوا النار عليهم".

ويأتي ذلك مع استمرار العدوان الإسرائيلي الجوي على لبنان ومحاولات الجيش الإسرائيلي التوغل البري في الجنوب التي يتصدى لها حزب الله، في حين يواصل استهداف الجنود والآليات الإسرائيلية في المستوطنات قرب الحدود مع لبنان، ويستمر في عمليات إطلاق الصواريخ التي وصل مداها إلى تل أبيب وحيفا.