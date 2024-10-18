قائد المنطقة الوسطى الأميركية: على من يختارون طريق الإرهاب أن يتوقعوا مصير السنوار

هنأ قائد المنطقة الوسطى الأميركية الجنرال إريك كوريلا، "الجيش الإسرائيلي بالقضاء على رئيس المكتب السياسي لحركة حماس يحيى السنوار". وأضاف :"على من يختارون طريق الإرهاب أن يتوقعوا مصير السنوار".

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