شكرا لقرائتكم خبر عن الجريدة الرسمية تنشر قرار تعيين اللواء عباس كامل مستشارًا للرئيس ومنسقًا عامًا للأجهزة الأمنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتب محمد الجالى الجمعة، 18 أكتوبر 2024 09:40 ص

نشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى، برقم 445 لسنة 2024، بتعيين اللواء "عباس مصطفى كامل محمد" مستشارًا لرئيس الجمهورية، منسقًا عامًا للأجهزة الأمنية، والمبعوث الخاص لرئيس الجمهورية، لمدة عام اعتبارًا من 16/10/2024.





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