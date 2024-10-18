الأزهر: شهداء المقاومة الفلسطينية مرابطون يدافعون عن أرضهم

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

نعى الأزهر الشريف "شهداء المقاومة الفلسطينية" الذين استُشهدوا على يد الاحتلال الصهيوني، واصفًا الجرائم التي ارتكبتها قوات الاحتلال بأنها فساد وإفساد في الأرض العربية، عبر القتل والتخريب والاستيلاء والاحتلال أمام صمت دولي وعجز قانوني يفتقد للفعالية.

وأكد الأزهر، في بيان عبر حسابه بـ"فيسبوك"، أن شهداء المقاومة لم يكونوا إرهابيين كما يحاول العدو تصويرهم، بل كانوا مرابطين يدافعون عن أرضهم وحقهم المشروع، ومجاهدين أدخلوا الرعب في قلوب الاحتلال حتى نالوا الشهادة وهم يتصدون للعدوان.

واعتبر الأزهر أن الدفاع عن الأرض والوطن هو قضية العرب والمسلمين في كل أنحاء العالم.

ودعا الأزهر إلى فضح التضليل الإعلامي الصهيوني الذي يسعى لتشويه رموز المقاومة الفلسطينية في أذهان الشباب والأجيال الجديدة، محذّرًا من محاولات تعميم وصف المقاومين بالإرهاب. وأكد أن المقاومة من أجل الوطن والأرض شرفٌ عظيم لا يضاهيه شرف.

وأكد جيش الاحتلال الإسرائيلي، الخميس، مقتل يحيى السنوار، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، خلال اشتباكات وقعت الأربعاء في جنوب قطاع غزة.

وأوضح الجيش في بيان أن عملياته الأخيرة في جنوب القطاع جاءت بناءً على معلومات استخباراتية عن وجود قادة من حركة حماس في المنطقة. وأفاد بأن قوة من اللواء 828 اشتبكت مع ثلاثة مقاتلين، وتبيّن بعد الفحص أن السنوار كان من بينهم.

وأشار المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إلى أن الجنود لم يكونوا على دراية بوجود السنوار في الموقع قبل اندلاع الاشتباك.

وبحسب إذاعة الجيش الإسرائيلي، وقع الاشتباك في منطقة تل السلطان بمدينة رفح، حيث كان السنوار يرتدي سترة عسكرية، وبرفقته قيادي ميداني آخر.