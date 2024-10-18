الأمن في الإسماعيلية يضبط أسلحة وذخيرة بحوزة عنصر إجرامي

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسماعيلية – الخليج 365:

تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة الإسماعيلية من ضبط كميات كبيرة من الأسلحة والذخيرة بحوزة أحد العناصر الإجرامية قبل ترويجها في السوق.

جاء ذلك خلال مأمورية مشتركة نفذها رجال مباحث مديرية أمن الإسماعيلية بالتنسيق مع ضباط مباحث قسم ثان، عقب تلقي معلومات عن قيام المتهم ببيع الأسلحة والذخيرة في شارع طنطا بحي السلام.

وجه اللواء أحمد عليان، مدير مباحث الإسماعيلية، بتشكيل فريق بحث لمتابعة نشاط المتهم، وإجراء تحريات سرية لتحديد أماكن تردده، والأسلحة التي بحوزته.

ونجحت مأمورية مكبرة، شارك فيها النقيبان محمد حمدون ومحمد صقر، في القبض على المتهم وبحوزته 3 طبنجات، وبندقية خرطوش، وكمية من الطلقات والذخيرة. وأقر المتهم خلال التحقيقات بحيازته الأسلحة بهدف الاتجار.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيق، مع التحفظ على المضبوطات لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.