أشهر جزار في الدقي "سارق كهرباء".. ما القصة؟ (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

جهود مستمرة تبذلها الأجهزة الأمنية والتنفيذية بمحافظة الجيزة لتحقيق مبدأ الردع والتصدي لسرقة التيار الكهربائي.

حملة مكبرة قادها رئيس حي الدقي اللواء أحمد عبد الفتاح بالتنسيق مع شرطة المرافق وشركة كهرباء القاهرة الكبرى استهدفت المحال التجارية والمطاعم بشارع التحرير للتفتيش على وقائع سرقة التيار الكهربائي.

21 محضر سرقة تيار كهربائي حررتها الحملة لعدد من المحال أشهرها جزارة ومحل بن معروف بالإضافة إلى إيقاف نشاط مطعم سوري يوم افتتاحه لعدم استيفاء اشتراطات الترخيص.

تحررت المحاضر اللازمة حيال المخالفين وأحالها مأمور قسم الدقي إلى النيابة العامة للتحقيق.