الاتحاد الأوروبي يعلن انطلاق مساعي توحيد المؤسسات الليبية

ابوظبي - سيف اليزيد - بنغزي (الاتحاد)

أعلن الاتحاد الأوروبي، انطلاق مساعيه لإعادة توحيد المؤسسات الليبية، ورفع قدرات المؤسسات العسكرية بها، بما في ذلك دعم مراقبة الحدود بالجنوب، الذي يشكل بوابة رئيسة للمهاجرين الذين يعبرون الصحراء الكبرى في طريقهم إلى أوروبا.

يأتي ذلك ضمن المرحلة الثانية لمشروع «روابط» الذي أطلقه الاتحاد الأوروبي عام 2021 لتوفير الدعم الملموس للترتيبات الأمنية الليبية في منطقة وقف إطلاق النار، في إشارة إلى الطريق الساحلي الرابط بين شرق ليبيا وغربها.

وقال سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا نيكولا أورلاندو، في تدوينة عبر منصة «أكس»، إن «الاتحاد الأوروبي شريك ملتزم نحو ليبيا في القطاع الأمني، وفي التنفيذ الفعال لاتفاق وقف إطلاق النار لعام 2020».

وأكد أورلاندو، في تدوينته، على أنه «في 2021، أُعيد فتح الطريق الساحلي الليبي بنجاح، وبقي آمناً منذ ذلك الحين بفضل المرحلة الأولى من مشروع (روابط) الممول من الاتحاد الأوروبي».