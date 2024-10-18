"النشرة": الدفاع المدني نقل 4 حالات تسمم في صفوف النازحين إلى مستشفى البقاع ومستشفى تعنايل

أفاد مراسل "النشرة" في زحلة، بأن "عناصر الدفاع المدني نقلوا ٤ حالات تسمم في صفوف النازحين اللبنانيين من مدرسة الأمين والثانوية الرسمية في بر الياس إلى مستشفى البقاع ومستشفى تعنايل".

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