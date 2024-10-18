ذكر محافظ بعلبك الهرمل بشير خضر، في حديث لقناة "إم تي في"، أنه "حصلت غارة على مبنى صغير بجانب الموكب الذي كنا ننقل فيه المساعدات لراس بعلبك. اصيبت شاحنة والسائق تعرض لكسر وشظايا، والحمدلله اننا لم نتعرض لاذى اكبر".
ولفت إلى أنه "رغم كل الاجراءات التي اتخذناها تم التعرّض لقافلة المساعدات في بعلبك".
وكشف خضر "أننا لا نعلم اذا كانت ستكون هناك طرق لمد بعلبك الهرمل بالمساعدات في المرحلة المقبلة ونخشى من الشتاء".
كانت هذه تفاصيل خبر خضر: لا نعلم إذا كانت ستكون هناك طرق لمد بعلبك الهرمل بالمساعدات بالمرحلة المقبلة ونخشى من الشتاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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