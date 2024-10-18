أكسيوس: نتانياهو يريد الاستفادة من قتل السنوار لاستئناف مفاوضات غزة وبلينكن يخطط للتوجه للشرق الأوسط

أفاد موقع أكسيوس نقلا عن مساعد لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، بأن "رئيس الوزراء يريد الاستفادة من قتل زعيم حماس يحيى السنوار لاستئناف المفاوضات بشأن غزة". وكشفت أن "بلينكن يخطط للتوجه للشرق الأوسط في الأيام المقبلة لمناقشة سبل الضغط لإبرام اتفاق لوقف إطلاق النار بغزة". وفي وقت سابق، أفاد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، بأن "الرئيس الأميركي جو بايدن أجرى اتصالا هاتفيا بنتانياهو مساء اليوم وهنأه باغتيال يحيى السنوار". وكشف أن "الرئيس الأميركي أشاد بالجيش الإسرائيلي على عمله الممتاز"، في حين أعلن أن "بايدن ونتانياهو اتفقا على أن هناك فرصة للمضي قدما في إطلاق سراح الأسرى".

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