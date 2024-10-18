سموتريتش: لن نوقف الحرب للحظة قبل القضاء بشكل مطلق على حماس وإعادة الأسرى وإزالة التهديد من غزة

ذكر وزير المالية الإسرائيلي اليمين المتطرف بتسلئيل سموتريتش، "أننا لن نوقف الحرب للحظة قبل القضاء بشكل مطلق على حماس وإعادة كل الأسرى وإزالة التهديد من غزة".
ويأتي ذلك بعد الإعلان الإسرائيلي عن مقتل زعيم حركة حماس يحيى السنوار في رفح جنوبي غزة.
وفي وقت سابق، أفاد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، بأن "الرئيس الأميركي جو بايدن أجرى اتصالا هاتفيا بنتانياهو مساء اليوم وهنأه باغتيال يحيى السنوار".
وكشف أن "الرئيس الأميركي أشاد بالجيش الإسرائيلي على عمله الممتاز"، في حين أعلن أن "بايدن ونتانياهو اتفقا على أن هناك فرصة للمضي قدما في إطلاق سراح الأسرى".
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