ماكرون دعا إسرائيل "لوضع حد لعملياتها العسكرية" في لبنان: مقتل السنوار يُعتبر تحوّلًا أساسيًّا

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، "أننا سنعقد مؤتمرا لدعم لبنان لمساعدة مئات آلاف النازحين واتخاذ الخطوات للسماح بنشر الجيش اللبناني على طول الحدود"، في وقت يستمر فيه العدوان الإسرائيلي.

ودعا ماكرون إسرائيل "لوضع حد لعملياتها العسكرية" في لبنان.

وقال إن "مقتل السنوار يعتبر تحولا أساسيا ويجب انتهاز الفرصة لتحرير جميع الأسرى وإنهاء الحرب في غزة"، مضيفًا "إطلاق حرب أخرى لن يأتي بالسلام لا لإسرائيل ولا لأي جهة بالمنطقة".

وأضاف ماكرون :نقف إلى جانب إسرائيل منذ تأسيسها وملتزمون بالدفاع عنها أمام هجمات إيران والحوثيين".