أفرام: علينا فصل الساحات ووقف اطلاق النار والتمسك بقوات "اليونيفيل"

رأى النائب نعمة افرام، في حديث لـ"LBCI"، الى أن "ما يحصل يتخطى الحرب واخشى ان يؤدي الى تغييرات جيوبوليتكية، وعلينا فصل الساحات ووقف اطلاق النار والتمسك بقوات اليونيفيل".

ولفت افرام، الى أن "اكثر ما اخشاه هو ازدياد الضغط على الشرعية والمؤسسات اللبنانية وان تبدأ اسرائيل باستهداف البنى التحتية وأن ندخل في حصار"، مضيفاً "بري يتعرض للضغط وبعد زيارة عراقجي ثمة شيء تغير وأعتقد أنه سيتغير شيء بعد القمة الروحية يوم أمس".

وأضاف "وحدة الساحات (دعسة ناقصة) وهذه الحرب ليست حربنا وعلينا الخروج منها باسرع وقت، وما حصل مع القوات اللبنانية "صفحة وطويت" وليس "زعل".