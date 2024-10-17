حسام زكي: اغتيال السنوار لحظة فارقة في الحرب وهناك اتصالات دولية بالشأن الخاص بلبنان

أشار الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية حسام زكي، في تصريح لقناة "الجديد" تعليقاً على اغتيال زعيم حركة حماس يحيى السنوار، إلى أن "العزاء للشعب الفلسطيني واليوم لحظة مهمة وفارقة في الحرب الدائرة والمسألة ليست مسألة اشخاص فالمقصد هو تحرير الدولة الفلسطينية".

وقال إن "الاساسيات هي وقف الحرب في أسرع وقت ممكن والسماح بإدخال المساعدات للشعب الفلسطيني وكف اليد الباطشة والظالمة تجاه الفلسطينين في شمال غزة ووقف الحرب في لبنان"، وأوضح أن "الغرور في الولايات المتحدة الاميركية حطم الآمال في وقف الحرب".

وكشف حسام زكي أن "هناك اتصالات ثنائية ومجموعات من الدول في الشأن الخاص بلبنان والجامعة العربية تتابع كل تلك الاتصالات وتسعى لان تكون دائماً محاطة بها والقرار 1701 جميعنا معنيون بتطبيقه وكذلك لبنان والوضع الخاص بلبنان اراه من الناحية السياسية فيه سهولة اكثر من الشأن الفلسطيني".