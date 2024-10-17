البنتاغون: لم نكن ضالعين في العملية الإسرائيلية التي أدت إلى مقتل السنوار

زعمت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، "أننا لم نكن ضالعين في العملية الإسرائيلية التي أدت إلى مقتل زعيم حماس يحيى السنوار". وذكرت "أننا نود أن نرى وقفا لإطلاق النار في غزة بأسرع وقت ممكن". وادعت أن "مقتل السنوار يمثل فرصة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة والإفراج عن جميع الأسرى".

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