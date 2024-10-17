أعلنت وزارة الخارجية القطرية، أن رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية محمد بن عبدالرحمن تلقى اتصالا من وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن تناول تطورات المنطقة. وقالت: "الاتصال تناول التطورات في غزة ومستجدات جهود الوساطة لإنهاء الحرب وسبل خفض التصعيد في لبنان". ويأتي الاتصال بعد الإعلان الإسرائيلي عن قتل زعيم حركة حماس يحيى السنوار. ويأتي ذلك أيضا مع استمرار العدوان الإسرائيلي الجوي على لبنان ومحاولات الجيش الإسرائيلي التوغل البري في الجنوب التي يتصدى لها حزب الله، في حين يواصل استهداف الجنود والآليات الإسرائيلية في المستوطنات قرب الحدود مع لبنان، ويستمر في عمليات إطلاق الصواريخ التي وصل مداها إلى تل أبيب وحيفا.

كانت هذه تفاصيل خبر خارجية قطر: محمد بن عبدالرحمن وبلينكن بحثا هاتفيا جهود إنهاء الحرب بغزة وخفض التصعيد في لبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.