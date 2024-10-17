بلينكن بعد الإعلان الإسرائيلي عن مقتل السنوار: سنضاعف الجهود مع الشركاء بالأيام المقبلة لإنهاء الصراع

ذكر وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، في تصريح، أن "العالم أصبح أفضل بعد مقتل زعيم حماس يحيى السنوار".

زعم "أننا سنضاعف الجهود مع الشركاء في الأيام المقبلة لإنهاء الصراع".

في السياق ذكرت وزارة الخارجية الأميركية، "أننا سنضاعف جهودنا لإعادة الأسرى ووقف إطلاق النار"، مضيفة "الوزير بلينكن أجرى اليوم اتصالات مع نظرائه وشركاء الولايات المتحدة في المنطقة لإنهاء الحرب".

واعتبرت أن "مقتل السنوار يفتح فرصة جديدة لإنهاء الحرب لأنه كان يرفض التفاوض على مدى الأسابيع الماضية"، مشيرة إلى أن "ما نسعى له أن يتمكن الفلسطينيون في غزة من إعادة بناء مساكنهم بعيدا عن الحرب وعن قبضة حماس".

وفي وقت سابق، زعم الجيش الإسرائيلي، أنه "تم قتل يحيى السنوار".

وكانت قد ادّعت إذاعة الجيش الإسرائيلي، أنه تم "قتل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس يحيى السنوار"، مضيفة "تل أبيب أبلغت دولا في المنطقة بمقتل السنوار".

وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، أن "الاشتباك مع السنوار وقع بتل السلطان برفح وكان يرتدي جعبة عسكرية ومعه قيادي ميداني آخر".