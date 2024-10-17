هآرتس: الجنود القتلى في جنوب لبنان دخلوا مبنى وبعد نصف ساعة اقتحمه 4 مقاتلين وأطلقوا النار عليهم

أفادت صحيفة "هآرتس"، بأن "الجنود القتلى في جنوب لبنان دخلوا مبنى وبعد نصف ساعة اقتحمه 4 مقاتلين وأطلقوا النار عليهم".

وكان قد أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري، عن "مقتل ضابطين و3 جنود في معارك جنوب لبنان أمس".

ولفت إلى "إصابة 8 جنود إسرائيليين بجروح خطيرة خلال المواجهات مع حزب الله".

وأكد المتحدث أيضا إصابة جندي في غزة.

ويأتي ذلك مع استمرار العدوان الإسرائيلي الجوي على لبنان ومحاولات الجيش الإسرائيلي التوغل البري في الجنوب التي يتصدى لها حزب الله، في حين يواصل استهداف الجنود والآليات الإسرائيلية في المستوطنات قرب الحدود مع لبنان، ويستمر في عمليات إطلاق الصواريخ التي وصل مداها إلى تل أبيب وحيفا.