أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة أن "غارة العدو الإسرائيلي على بلدة السفري في بعلبك الهرمل أدت إلى إصابة ستة أشخاص بجروح". كذلك أعلن المركز أن "غارة العدو الإسرائيلي على بلدة اليمونة في بعلبك الهرمل أدت إلى استشهاد شخصين وإصابة تسعة آخرين بجروح".

كانت هذه تفاصيل خبر وزارة الصحة: شهيدان و9 جرحى بغارة العدو الإسرائيلي على اليمونة و6 جرحى بغارة على السفري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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