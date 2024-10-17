أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة أن غارات العدو الإسرائيلي يوم أمس على لبنان أسفرت عن الحصيلة التفصيلية التالية: - الجنوب: 12 شهداء و 41 جريحا - النبطية: 25 شهيدا و 88 جريحا - البقاع: 3 شهداء و 14 جريحا - بعلبك الهرمل: 5 شهداء و 36 جريحا وكشفت الوزارة، أن "ذلك يؤدي إلى الحصيلة الإجمالية التالية ليوم أمس: 45 شهيدا وإصابة 179 بجروح. بذلك ترتفع الحصيلة الإجمالية للشهداء منذ بدء العدوان حتى يوم أمس إلى 2412، والجرحى إلى 11267".

كانت هذه تفاصيل خبر وزارة الصحة: 2412 شهيدا و11267 جريحا منذ بدء العدوان و45 شهيدا و179 جريحا حصيلة يوم أمس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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