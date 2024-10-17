أشار الرئيس الأميركي جو بايدن، الى أنني "سأتحدث مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو قريبا لبحث إعادة الأسرى وإنهاء الحرب"، معتبراً أن "مقتل السنوار يمثل يوما جيدا لإسرائيل والولايات المتحدة والعالم".
ولفت بايدن، الى أن "السنوار كان مسؤولا عن مقتل الآلاف من الإسرائيليين والفلسطينيين والأميركيين ومواطني أكثر من 30 دولة"، مضيفاً "الفرصة سانحة الآن لليوم التالي في غزة دون سيطرة حماس على السلطة".
كانت هذه تفاصيل خبر بايدن: سأتحدث مع نتانياهو قريبا لبحث إعادة الأسرى وإنهاء الحرب فإنها فرصة سانحة لليوم التالي في غزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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