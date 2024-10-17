شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الشئون النيابية: موارد مصر المائية محدودة والجهود كبيرة للتحلية والترشيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المستشار محمود فوزى وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن موارد مصر المائية محدودة، إلا أن الجهود كبيرة للتحلية والترشيد.

وأشاد فوزي، في تصريحات متلفزة مع قناة إكسترا نيوز، بجهود وزارة الري في تنظيم أسبوع القاهرة السابع للمياه، مضيفا أن المناخ بات عنصرا مهما في مسألة المياه، وقال: "لازم ننتبه لأهمية مسألة المياه والزيادة السكانية في ظل الموارد المحدودة جدا في مصر".

وتابع الوزير: "كل الجهود التي تبذل في سبيل ترشيد المياه، ليست كافية، لأن مصر تعاني من شح مائي يجب أن ينتبه إليه الجميع".