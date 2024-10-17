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الحوار الوطنى يستعرض برامج الدعم المقدمة من الحكومة لحماية ملايين الأسر

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القاهرة - سامية سيد - كتب محمد السيد الشاذلى

الخميس، 17 أكتوبر 2024 07:05 م

استعرضت الصفحة الرسمية للحوار الوطنى، بالتفاصيل برامج الدعم المُقدمة من قِبل الحكومة، لتوفير الحماية والدعم الاقتصادي لملايين الأسر، وذلك ضمن جهود مستمرة نحو تمكين مستحقي الدعم وتحقيق العدالة الاجتماعية.

يأتي ذلك في اليوم العالمي للقضاء على الفقر، وقالت الصفحة الرسمية إن جميع الدول تقوم بتصميم وتنفيذ برامج حماية اجتماعية مختلفة لرفع مستوى معيشة مواطنيها وتحقيق حياة كريمة لهم كأول أهداف التنمية المستدامة الأممية السبعة عشر، وذلك إيمانًا بحق كل إنسان في مستوى معيشي ملائم وحقه في ضمان اجتماعي.


وأشارت الى أنه في ضوء حرص الدولة المصرية على تحقيق التنمية الشاملة والحد من التفاوت الاجتماعي والاقتصادي وفقًا لرؤية مصر 2030 ، تسعى الحكومة لتوفير دعم مرن للفئات الأكثر احتياجًا، مضيفة :"يتجلى ذلك في برامج مثل تكافل وكرامة، مبادرة حياة كريمة، وبرنامج الإسكان الاجتماعي، وغيرها الكثير، مع ميزانية ضخمة لعام 2024 - 2025 تُقدّر بأكثر من 635 مليار جنيه لدعم الفئات الأولى بالرعاية ".

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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