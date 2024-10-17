شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل نقابة الصحفيين: العلاقات مع أذربيجان تقوم على أساس قوى من التقارب والان مع تفاصيل الخبر

أكد حسين الزناتى، وكيل نقابة الصحفيين أن العلاقات بين دولتى مصر وأذربيجان تتسم على مدار تاريخها بأنها طيبة، مضيفا أن مصر من الناحية السياسية كانت فى مقدمة الدول التى اعترفت باستقلال اذربيجان فى ديسمبر 1991 ثم تبادل البلدين للتمثيل الدبلوماسى عام 1992.

وأضاف حسين الزناتى خلال كلمته فى الحوار المفتوح الذى تنظمه لجنة الشئون الخارجية والعربية بنقابة الصحفيين، أن العلاقات الممتدة بين البلدين استمرت فى القيام على أساس قوى من التقارب، خاصة أن شعبيهما تربطهما قيم ثقافية مشتركة وعادات وتقاليد متقاربة، مشيرا إلى أن العلاقات بين البلدين شهدت تطورات مهمة تم تتويجها بزيارة رسمية للرئيس السيسى إلى باكو عاصمة اذربيجان العام الماضى.



وأوضح الزناتى أنه كان هناك اتفاقات متعددة الأغراض بين البلدين منها اتفاقيات للتعاون الثقافى والعلمى والفنى، ومحضر للتعاون فى مجال الشئون القنصلية وأخر للتعاون الإعلامى، واتفاقيه للتعاون الأمنى عام وأخرى للنقل الجوى عام بالإضافة إلى اتفاقية الحماية والتشجيع المتبادل للاستثمارات، وأخرى للتعاون بين وزارت المالية والتنمية الاقتصادية والصحة، بين البلدين بالإضافة إلى اتفاقيات للتعاون الرياضى والسياحى وتبادل التحويل النقدى، ومكافحة الجرائم والتعاون الفنى بين وزارة البيئة والثروات الطبيعية فى جمهورية أذربيجان ووزارة البترول المصرية، بالإضافة مذكرة للتفاهم حول التعاون فى مجال الاتصال وتكنولوجيا المعلومات واتفاقيه للتعاون الجمركى والتعاون بين المركز الأذربيجانى المصرى للأبحاث العلمية بين وزارتى الزراعة فى أذربيجان ومصر.