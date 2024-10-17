شاهد اللحظات الأولى للعثور على جثمان يحيى السنوار

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

تداولت وسائل إعلام عبري، مقطع فيديو يُظهر لحظة العثور على جثة يُزعم أنها لرئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، يحيى السنوار.

وظهر في الفيديو عدد من جنود الاحتلال الإسرائيلي بجوار الجثة، مدعين أنها تعود للسنوار.

كانت الشرطة الإسرائيلية، قالت إنها تعرفت على جثة يحيى السنوار استنادًا إلى صور أسنانه، مع استمرار إجراء مزيد من الفحوصات.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن الطب الشرعي يفحص عينة DNA مأخوذة من الجثة التي يعتقد أنها للسنوار، مع توقع ظهور النتائج خلال أربع ساعات.

وأفاد موقع "أكسيوس" الأمريكي أن جيش الاحتلال قد يكون اغتال السنوار خلال تبادل لإطلاق النار جنوبي قطاع غزة أمس، مشيرًا إلى أن الحادث كان صدفة ولم يستند إلى معلومات استخبارية محددة.

من جهة أخرى، نقلت قناة العربية/الحدث عن مصادر أن فحص DNA أولي أظهر نتائج إيجابية تشير إلى أن الجثة قد تكون للسنوار.

كما أكد جيش الاحتلال الإسرائيلي والشاباك في بيان مشترك أنهما يحققان في احتمال اغتيال السنوار خلال الهجوم الذي وقع في جباليا.

كان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال إن جيش الاحتلال قد قام باغتيال يحيى السنوار، مشيرًا إلى أن الحرب لم تنتهِ بعد.

ووجه نتنياهو رسالة إلى المقاومة مطالبا إياهم بتسليم السلاح وإعادة الأسرى، مؤكدًا أن من يفعل ذلك سيسمح له بالخروج والعيش.

وأضاف رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، أن استعادة الأسرى تمثل فرصة لتحقيق أهداف إسرائيل وتقرب نهاية الحرب.

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، يحيى السنوار يمثل يوما جيدا لإسرائيل والولايات المتحدة والعالم.

وأضاف بايدن: "سأتحدث مع بنيامين نتنياهو قريبا لبحث إعادة الأسرى وإنهاء الحرب"، موضحة أن الفرصة سانحة الآن لليوم التالي في غزة دون سيطرة حماس على السلطة.

وزعم بايدن، أن السنوار كان مسؤولا عن مقتل الآلاف من الإسرائيليين والفلسطينيين والأمريكيين ومواطني أكثر من 30 دولة.