الزراعة: شائعة عض الثعابين للطماطم هدفها التأثير على الصادرات المصرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

كشف الدكتور محمد القرش، معاون وزير الزراعة والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، حقيقة عض الثعابين للطماطم بالحقول، مؤكدا أن كل ما نشر خلال الفترة الماضية بشأن هذا الأمر منافي تماما للحقيقة.

وناشد الدكتور محمد القرش في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، المواطنين ضرورة تحري الدقة قبل الحديث أو نشر أي معلومات مغلوطة، مشيرا إلى أن هناك أهدافا خبيثة وراء نشر شائعة عض الثعابين للطماطم من شأنها التأثير على الصادرات المصرية.

تابع معاون وزير الزراعة، حجم الصادرات المصرية في زيادة مستمرة يوما بعد يوم، وهناك ثقة كبيرة في المنتجات المصرية على مستوى العالم بشكل كبير، وحريصون على المحافظة على المنتجات المصرية وسمعة مصر أمام العالم وهناك جهود كبيرة لتعظيم إنتاجية مصر.