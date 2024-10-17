أول تعليق من بايدن على أنباء اغتيال يحيى السنوار

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، يحيى السنوار يمثل يوما جيدا لإسرائيل والولايات المتحدة والعالم.

وأضاف بايدن: "سأتحدث مع بنيامين نتنياهو قريبا لبحث إعادة الأسرى وإنهاء الحرب"، موضحة أن الفرصة سانحة الآن لليوم التالي في غزة دون سيطرة حماس على السلطة.

وزعم بايدن، أن السنوار كان مسؤولا عن مقتل الآلاف من الإسرائيليين والفلسطينيين والأمريكيين ومواطني أكثر من 30 دولة.

كان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال إن جيش الاحتلال قد قام باغتيال يحيى السنوار، مشيرًا إلى أن الحرب لم تنتهِ بعد.

ووجه نتنياهو رسالة إلى المقاومة مطالبا إياهم بتسليم السلاح وإعادة الأسرى، مؤكدًا أن من يفعل ذلك سيسمح له بالخروج والعيش.

وأضاف رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، أن استعادة الأسرى تمثل فرصة لتحقيق أهداف إسرائيل وتقرب نهاية الحرب.