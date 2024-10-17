النشرة: سلسلة غارات إسرائيلية على بلدات في الجنوب شملت الشهابية وكوثرية السياد وطيرحرفا وتبنين

أفاد مراسل النشرة في الجنوب، عن غارة حربية إسرائيلية استهدفت بلدة الشهابية.

كما شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارات على بلدات كفررمان، الحوش، كوثرية السياد، تبنين، طيرحرفا ووادي الحجير.

ويأتي ذلك مع استمرار العدوان الإسرائيلي الجوي على لبنان ومحاولات الجيش الإسرائيلي التوغل البري في الجنوب التي يتصدى لها حزب الله، في حين يواصل استهداف الجنود والآليات الإسرائيلية في المستوطنات قرب الحدود مع لبنان، ويستمر في عمليات إطلاق الصواريخ التي وصل مداها إلى تل أبيب وحيفا.