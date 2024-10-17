الجيش الإسرائيلي هدد سكان البقاع وتحديدًا المتواجدين في مبنى بمنطقة بيت شاما

وجّه الجيش الإسرائيلي تهديدًا لسكان البقاع وتحديدًا المتواجدين في مبنى محدد في خارطة نشرها والمباني المجاورة له في منطقة بيت شاما.

ويأتي ذلك مع استمرار العدوان الإسرائيلي الجوي على لبنان ومحاولات الجيش الإسرائيلي التوغل البري في الجنوب التي يتصدى لها حزب الله، في حين يواصل استهداف الجنود والآليات الإسرائيلية في المستوطنات قرب الحدود مع لبنان، ويستمر في عمليات إطلاق الصواريخ التي وصل مداها إلى تل أبيب وحيفا.