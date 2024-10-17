سي إن إن عن مسؤولين غربيين: يتوقع أن تتصدر وفاة السنوار مناقشات بايدن ونظرائه الأوروبيين خلال اجتماع برلين غدا

نقلت شبكة "سي إن إن" عن مسؤولين غربيين، قولهم إنه "يتوقع أن تتصدر وفاة زعيم حركة حماس يحيى السنوار مناقشات الرئيس الأميركي جو بايدن ونظرائه الأوروبيين خلال اجتماع برلين غدا".

وفي وقت سابق، زعم الجيش الإسرائيلي، أنه "تم قتل يحيى السنوار".

وكانت قد ادّعت إذاعة الجيش الإسرائيلي، أنه تم "قتل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس يحيى السنوار"، مضيفة "تل أبيب أبلغت دولا في المنطقة بمقتل السنوار".

وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، أن "الاشتباك مع السنوار وقع بتل السلطان برفح وكان يرتدي جعبة عسكرية ومعه قيادي ميداني آخر".