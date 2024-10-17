وزير الدفاع الإسرائيلي: قتل السنوار رسالة لأهالي القتلى والمختطفين بأننا نفعل كل شيء من أجلهم

زعم وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، في كلمة من حدود قطاع غزة، أن "إسرائيل أنهت اليوم حسابا طويل الأمد مع يحيى السنوار"، معتبراً أن "قتل السنوار رسالة لأهالي القتلى والمختطفين بأننا نفعل كل شيء من أجلهم".

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