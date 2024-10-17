نتانياهو: تمت تصفية السنوار لكن الحرب لم تنته بعد وعلينا استعادة الأسرى

زعم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، بأنه "تمت تصفية زعيم حركة حماس يحيى السنوار على أيدي جنودنا"، مشيرا إلى أن "الحرب لم تنته بعد".
ولفت نتانياهو إلى أنه "تمت تصفية السنوار لكن المهمة لم تنته بعد وعلينا استعادة الأسرى".
وأضاف "وجهنا ضربة للشر لكن المهمة لم تكتمل بعد"، وتابع: "إلى من يحتجزون الأسرى نقول حرروهم وسندعكم تعيشون"، معتبرا أن "حماس لن تحكم غزة بعد الآن".
وادعى نتانياهو أن "الشرق الأوسط لديه فرصة الآن لوقف محور الشر وإحلال السلام والازدهار"، وقال: "أصبح واضحا للجميع لماذا لم نوقف الحرب حتى الآن"، معلنا أننا سنواصل بكامل القوة حتى إعادة الأسرى".
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