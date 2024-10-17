"سي إن إن" عن مصدر مطلع: مستشار الأمن القومي أطلع بايدن على آخر التطورات المتعلقة باحتمال مقتل يحيى السنوار

نقلت شبكة سي إن إن عن مصدر مطلع، أن "مستشار الأمن القومي أطلع بايدن على آخر التطورات المتعلقة باحتمال مقتل يحيى السنوار".

في وقت سابق، ادّعت إذاعة الجيش الإسرائيلي، أنه تم "قتل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس يحيى السنوار"، مضيفة "تل أبيب أبلغت دولا في المنطقة بمقتل السنوار".

وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، أن "الاشتباك مع السنوار وقع بتل السلطان برفح وكان يرتدي جعبة عسكرية ومعه قيادي ميداني آخر".

بدورها، أشار القناة 12 الإسرائيلية، إلى أن "السنوار كان موجودا في مبنى مفخخ وعلى جسمه سترة مليئة بالقنابل اليدوية".

وفي وقت سابق ذكر الجيش الإسرائيلي أنه يقوم بفحص إمكانية مقتل السنوار "خلال نشاط للجيش في غزة".