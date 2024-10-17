أفادت هيئة البث الإسرائيلية، بأن "وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت يجري حاليا مع رئيس الأركان هرتسي هاليفي ورئيس الشاباك مشاورات أمنية على حدود قطاع غزة".
ويأتي ذلك بعد أن ادّعت إذاعة الجيش الإسرائيلي، أنه تم "قتل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس يحيى السنوار"، مضيفة "تل أبيب أبلغت دولا في المنطقة بمقتل السنوار".
وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، أن "الاشتباك مع السنوار وقع بتل السلطان برفح وكان يرتدي جعبة عسكرية ومعه قيادي ميداني آخر".
بدورها، أشار القناة 12 الإسرائيلية، إلى أن "السنوار كان موجودا في مبنى مفخخ وعلى جسمه سترة مليئة بالقنابل اليدوية".
وفي وقت سابق ذكر الجيش الإسرائيلي أنه يقوم بفحص إمكانية مقتل السنوار "خلال نشاط للجيش في غزة".
كانت هذه تفاصيل خبر إعلام إسرائيلي: غالانت يجري مع رئيس الأركان ورئيس الشاباك مشاورات أمنية على حدود غزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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