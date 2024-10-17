وزير الخارجية الإسرائيلي ورئيس الكنيست أعلنا مقتل السنوار

صرّح رئيس الكنيست الإسرائيلي أمير أوحانا، بأن زعيم حركة حماس يحيى السنوار "قُتل"، وهذا يعد التصريح الرسمي الأول من إسرائيل بعد حديث الإعلام عن قتل السنوار في رفح.

بدوره، أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس مقتل السنوار.

في وقت سابق، أفادت هيئة البث الإسرائيلية، بأن "الطب الشرعي يفحص عينة حمض نووي أخذت من جثة يعتقد أنها للسنوار والنتيجة خلال 4 ساعات".

هذا وأعلنت الشرطة الإسرائيلية، أننا "تعرفنا على جثة السنوار بناء على صور أسنانه ويتم الآن إجراء مزيد من الفحوص".