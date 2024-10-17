أفادت هيئة البث الإسرائيلية، أن "الطب الشرعي يفحص عينة حمض نووي أخذت من جثة يعتقد أنها للسنوار والنتيجة خلال 4 ساعات". هذا وأعلنت الشرطة الإسرائيلية، أننا "تعرفنا على جثة السنوار بناء على صور أسنانه ويتم الآن إجراء مزيد من الفحوص".

كانت هذه تفاصيل خبر الشرطة الإسرائيلية: تعرفنا على جثة السنوار بناء على صور أسنانه ويتم الآن إجراء مزيد من الفحوص لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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