أفاد مراسل "النشرة" في الجنوب، بأن "الطيران الحربي الإسرائيلي أغار مستهدفاً وادي فعرا الهرمل، زبود شمال بعلبك، البزالية، العين، شعت، وادي فعرا، جرود حربتا، ويونين".

كانت هذه تفاصيل خبر "النشرة": سلسلة غارات على وادي فعرا وزبود والبزالية والعين وشعت ووادي فعرا وجرود حربتا ويونين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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