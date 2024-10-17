بسبب أسنانه.. كيف تعرف الاحتلال على جثة يحيى السنوار؟

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

قالت الشرطة الإسرائيلية، إنها تعرفت على جثة رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" يحيى السنوار بناء على صور أسنانه ويتم الآن إجراء مزيد من الفحوص.

كانت هيئة البث الإسرائيلية، قالت إن الطب الشرعي يفحص عينة حمض نووي أخذت من جثة يعتقد أنها لرئيس المكتب للحركة يحيى السنوار، والنتيجة ستظهر خلال 4 ساعات.

وقالت شبكة "سي إن إن" نقلا عن مصدر مطلع قوله، إن الإسرائيليين أبلغوا إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن أنهم يقومون حاليا بإجراء اختبار الحمض النووي ليحيى السنوار.