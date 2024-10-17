أعلنت السفارة البريطانية في لبنان، أنه "تدعم بريطانيا النداء الإنساني للشرق الأوسط الذي أطلقته لجنة الكوارث والطوارئ من خلال تبرعات بمبلغ يصل إلى 10 ملايين جنيه إسترليني".
وقالت: "سيوفر هذا المساعدة المنقذة للحياة لأولئك الذين هم في أمس الحاجة إليها في جميع أنحاء المنطقة، بما في ذلك في لبنان".
كانت هذه تفاصيل خبر سفارة بريطانيا في لبنان: تبرعات بقيمة 10 ملايين جنيه استرليني للنداء الإنساني بالشرق الأوسط ولبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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