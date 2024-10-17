سفارة بريطانيا في لبنان: تبرعات بقيمة 10 ملايين جنيه استرليني للنداء الإنساني بالشرق الأوسط ولبنان

أعلنت السفارة البريطانية في لبنان، أنه "تدعم بريطانيا النداء الإنساني للشرق الأوسط الذي أطلقته لجنة الكوارث والطوارئ من خلال تبرعات بمبلغ يصل إلى 10 ملايين جنيه إسترليني".

وقالت: "سيوفر هذا المساعدة المنقذة للحياة لأولئك الذين هم في أمس الحاجة إليها في جميع أنحاء المنطقة، بما في ذلك في لبنان".