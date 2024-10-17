قوى الأمن أوقفت تلميذًا فبرك خبرًا طلب إخلاء مدرسة في زغرتا: لن نتوانى عن ملاحقة مروجي الشائعات

أعلنت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​- شعبة العلاقات العامّة، أنّ "بتاريخ 2024-10-7، ادّعت مديرة إحدى المدارس في قضاء ​زغرتا​، ضدّ مجهول بجرم نشر خبر مفبرك حول وجود منشآت عائدة لـ"حزب الله" تحت مباني المدرسة، وطلب إخلاءها والابتعاد عنها 500 متر، الأمر الّذي أدّى إلى نشر الرّعب والخوف لدى التّلاميذ والأهالي وخلق حالة من الفوضى".

وأشارت في بلاغ، إلى أنّ "على أثر ذلك، أُعطيت الأوامر للقطعات المختصّة في قوى الأمن الداخلي، لإجراء ما يلزم وتحديد مصدر الخبر والتّحقّق من صحته"، موضحةً أنّ "نتيجة الكشف الميداني والاستقصاءات والتّحرّيات الّتي قامت بها شعبة المعلومات، لم يظهر ما يثير الشّبهات في المدرسة، وتبيّن أنّ الخبر مفبرك، وتوصّلت إلى الاشتباه بتورّط أحد التّلاميذ بفبركة الشّائعة، ويُدعى: "ب. م." (مواليد عام 2007، لبناني)".

وكشفت شعبة العلاقات العامّة، أنّ "بتاريخ 2024-10-16، وبناءً على إشارة القضاء المختص، تمّ استدعاء الأخير إلى أحد مراكز التّحقيق في شعبة المعلومات. وباستماعه بحضور والده، وبعد مواجهته بالأدلّة الّتي تثبت قيامه بفبركة الخبر وتعميمه على إحدى مجموعات التّواصل الاجتماعي العائدة للمدرسة، اعترف أنّه بالفعل قام بذلك بهدف المزاح مع أصدقائه"، لافتةً إلى أنّه "أُجري المقتضى القانوني بحقّه".

وشدّدت على أنّ "المديريّة تحذّر مجدّدًا من الإقدام على إطلاق الشّائعات وفبركة أي معلومات تشكّل خطرًا وتثير الذّعر والهلع في نفوس المواطنين، وبخاصّة في ظلّ الظّروف الّتي تمرّ بها البلاد، وهي لن تتوانى عن اتخاذ الإجراءات القانونيّة المشدّدة بمن يثبت تورّطه بهذه القضايا".