المكاري: البلاد بمرحلة حساسة ودقيقة تستوجب ضبط التجاوزات من أجل المصلحة الوطنية

التقى وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال ​زياد المكاري​، في مكتبه في الوزارة، وفدًا من "​الحزب السوري القومي الاجتماعي​"، تمّ خلاله البحث في شؤون إعلاميّة ووطنيّة.

وأكّد الوفد "أهميّة دور الإعلام في حمل القضايا الوطنيّة، بخاصّة في مواجهة العدوان الصّهيوني الغاشم على ​لبنان​، وتظهير جرائم العدو في تدميره الممنهج وقتله المدنيّين لاسيّما الأطفال والنّساء"، مثمّنًا "الجهود الّتي يبذلها المكاري لضبط تجاوزات بعض الوسائل الإعلاميّة على أكثر من صعيد، وضرورة القيام بكلّ ما هو مطلوب لوقف التّجاوزات".

واعتبر أنّ "في ظلّ العدوان الصّهيوني المتمادي على لبنان، هناك مسؤوليّة وطنيّة على الجميع، تستوجب الإلتزام بالقوانين المرعيّة الإجراء الّتي تشكّل ضوابط لكلّ وسائل الإعلام، بما يحصّن الوحدة الوطنيّة ويعزّز الصّمود، وكذلك التصدّي للسّرديّة الإعلاميّة المعادية الّتي تخدم العدو ومشاريعه، من خلال بثّ الشّائعات وإثارة البلبلة والفتن؛ بخاصّة في مناطق النّزوح لتصديع الوحدة الوطنيّة بين اللّبنانيّين".

بدوره، أبدى المكاري "حرصه الشّديد على دور الإعلام في أن يكون مسؤولًا تجاه القضايا الوطنيّة وفي المحطّات المفصليّة"، مؤكّدًا أنّ "البلاد اليوم في مرحلة حسّاسة ودقيقة، تستوجب التّواصل مع الأجهزة والمؤسّسات المعنيّة لضبط التّجاوزات من أجل المصلحة الوطنيّة".