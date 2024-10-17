خارجية ايران: تم التأكيد خلال لقاء عراقجي بالرئيس المصري على ضرورة وقف الاعتداءات في غزة ولبنان

أفادت وزارة الخارجية الإيرانية، بأنه "تم التأكيد خلال لقاء الوزير عباس عراقجي بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على أن التصعيد قد يجر المنطقة إلى الحرب".
واضافت :"تم التأكيد خلال لقاء الوزير عراقجي بالرئيس المصري على ضرورة وقف الاعتداءات في غزة ولبنان".
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